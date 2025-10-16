Газета
ЕС потратит 6,8 трлн евро на повышение боеготовности к 2035 году

Ведомости

Европейский союз (ЕС) потратит на программу по повышению боеготовности 6,8 трлн евро к 2035 г., сообщил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.

«Базового уровня безопасности необходимо достичь уже к 2030 г.», – сказал он (цитата по ТАСС).

Кубилюс подчеркнул, что это потребует мобилизации всех доступных ресурсов на европейском уровне.

16 октября Deutsche Welle (считается в России СМИ-иноагентом) со ссылкой на выступление главы минобороны Германии Бориса Писториуса сообщило, что страны ЕС обязались платить за поставки американского оружия для Украины $1 млрд ежемесячно. До конца 2025 г. сумма выплат может достигнуть $3 млрд.

15 октября Bloomberg со ссылкой на соответствующий документ сообщил, что в ближайшие месяцы ЕС предложит союзникам запустить совместные проекты по беспилотникам и противовоздушной обороне в рамках пятилетнего плана по перевооружению объединения и сдерживанию РФ.

