ЕС потратит 6,8 трлн евро на повышение боеготовности к 2035 году
Европейский союз (ЕС) потратит на программу по повышению боеготовности 6,8 трлн евро к 2035 г., сообщил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.
«Базового уровня безопасности необходимо достичь уже к 2030 г.», – сказал он (цитата по ТАСС).
Кубилюс подчеркнул, что это потребует мобилизации всех доступных ресурсов на европейском уровне.
16 октября Deutsche Welle
15 октября Bloomberg со ссылкой на соответствующий документ сообщил, что в ближайшие месяцы ЕС предложит союзникам запустить совместные проекты по беспилотникам и противовоздушной обороне в рамках пятилетнего плана по перевооружению объединения и сдерживанию РФ.