ЕС потратит 6,8 трлн евро на повышение боеготовности к 2035 году

16 октября Deutsche Welle (считается в России СМИ-иноагентом) со ссылкой на выступление главы минобороны Германии Бориса Писториуса сообщило, что страны ЕС обязались платить за поставки американского оружия для Украины $1 млрд ежемесячно. До конца 2025 г. сумма выплат может достигнуть $3 млрд.