Дмитриев: сотрудничество с Саудовской Аравией принесло РФ более 40 трлн рублей
Сотрудничество с Саудовской Аравией в рамках ОПЕК+ принесло России свыше 40 трлн руб. Об этом сообщил спецпредставитель российского президента, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью «России 24».
Он также подчеркнул важность инвестиций арабских партнеров в российские проекты. По его словам, это дает значимый эффект для роста компаний, а также замещает «большой долг, который бы присутствовал».
9 октября глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что отношения между Россией и Саудовской Аравией могут быть названы прекрасными. «Осуществляется много реальных проектов, прежде всего в инвестиционной сфере, совместные капиталовложения в энергетику, сельское хозяйство, промышленность», – отметил он.
Вице-премьер РФ Александр Новак 15 октября говорил, что российская сторона намерена и впредь совершенствовать и укреплять формат нефтяной сделки ОПЕК+ в интересах мировой экономики, потребителей и производителей нефти.