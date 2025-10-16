Ушаков: при диалоге с Трампом «сквозила мысль» о сложности конфликта на Украине
При телефонном разговоре президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа «сквозила мысль» о том, что конфликт России и Украины является самым трудным для Трампа. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Мысль о том, что российско-украинский конфликт оказался самым трудным, <...> буквально сквозила в его [Трампа] высказываниях на протяжении всей беседы», – сказал он.
Ушаков назвал характерным, что одним из главных тезисов Трампа являлось то, что завершение конфликта открывало бы «колоссальные» перспективы для развития экономического сотрудничества США и России.
Путин и Трамп созвонились вечером 16 октября. Главной темой разговора стало завершение конфликта России и Украины. По итогам звонка Трамп сообщил, что они договорились о встрече в Будапеште. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил возможность встречи лидеров.
В контексте конфликта стороны обсудили и вопрос поставок дальнобойных ракет Tomahawk на Украину. В ходе разговора президент России подчеркнул, что потенциальная передача этих ракет Украине не повлияет на ситуацию на фронте, а лишь приведет к ухудшению отношений между РФ и США, рассказал Ушаков.