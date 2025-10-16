Трамп намерен провести встречу с Путиным в течение двух недель
Президент США Дональд Трамп намерен провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным в течение двух недель. Об этом американский лидер рассказал журналистам в ходе выступления в Белом доме.
«Я бы сказал, примерно через две недели, довольно скоро [госсекретарь] Марко Рубио встретится со своим коллегой, как вы знаете, [главой МИД РФ Сергеем] Лавровым, их встреча состоится уже в ближайшее время», — сказал Трамп.
Он объяснил, что они собираются согласовать время и место встречи.
«Это произойдет совсем скоро, возможно, уже согласовано. Они уже поговорили», — добавил он.
Трамп подчеркнул, что разговор с Путиным был очень хорошим и продуктивным.
«Но я встречусь с президентом Путиным, и завтра мы примем решение. Также у меня запланирована встреча с президентом [Владимиром] Зеленским, и я расскажу ему о разговоре», — сказал он.
Трамп отметил, что считает большой проблемой то, что Путин и Зеленский не ладят между собой и из-за этого сложно проводить встречи.
«Так что, возможно, мы организуем все так, чтобы встречи прошли раздельно, но на равных — каждая сторона по отдельности. У них ужасные отношения, и я видел много трудных ситуаций, но это одна из самых сложных», — объявил он.
Трамп также выразил надежду, что конфликт удастся остановить.
«Я думал, что благодаря моим отношениям с президентом Путиным все решится быстро, но, как видите, оказалось иначе. В свое время мы добились мира на Ближнем Востоке — это были семь, потом восемь соглашений, теперь надеемся сделать девятое, — сказал он. — Я надеюсь, что этот конфликт удастся урегулировать в ближайшее время».
16 октября состоялся очередной телефонный разговор между Путиным и Трампом, он длился более двух часов. По итогам звонка Трамп сообщил, что они договорились о встрече в Будапеште, столице Венгрии. Возможность проведения такого саммита подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков.