Трамп: США тоже нужны Tomahawk

Ведомости

Президент США Дональд Трамп в контексте возможной поставки Украине дальнобойных ракет Tomahawk заявил, что его стране тоже нужно это оружие. В разговоре с журналистами глава Белого дома указал, что не может допустить ослабления обороноспособности США.

Трамп раскрыл, что небольшая часть телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным была посвящена ракетам Tomahawk, которые Вашингтон может отправить Украине.

«Мы немного говорили об этом. Но я скажу вам, что Соединенным Штатам тоже нужны Tomahawk. У нас их много, но они нам необходимы — мы не можем ослаблять собственную оборону. Это очень важное, мощное и точное оружие, но оно нужно и нам. Так что не знаю, что можно сделать в этом вопросе», — сказал он.

Трамп также отметил, что встреча на Аляске дала основу для следующего этапа в решении конфликта на Украине.

«Нужно понимать: я пришел в ситуацию, которую не создавал. Эту войну начал [экс-президент Джо] Байден, я же унаследовал хаос, который мог привести к Третьей мировой войне», — сказал он, подчеркнув, что ее не будет.

16 октября состоялся очередной телефонный разговор между Путиным и Трампом, он длился более двух часов. По итогам звонка Трамп сообщил, что они договорились о встрече в Будапеште, столице Венгрии. Возможность проведения такого саммита подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Ушаков рассказал, что в ходе телефонного разговора лидеры затронули вопрос поставок ракет Tomahawk на Украину, который в настоящее время обсуждается в США. Путин подчеркнул, что потенциальная передача этих ракет Украине не повлияет на ситуацию на фронте, а лишь приведет к ухудшению отношений между РФ и США.

Сам Трамп позитивно оценил телефонный разговор. Стороны обсудили вопросы российско-американской торговли после завершения конфликта и договорились о встрече представителей высокого уровня на следующей неделе, в ходе нее стороны обсудят подготовку к саммиту двух лидеров.

Ушаков пояснил, что переговоры на высоком уровне будут вестись между делегациями, которые возглавят министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио.

