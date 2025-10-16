Трамп: США тоже нужны Tomahawk

«Мы немного говорили об этом. Но я скажу вам, что Соединенным Штатам тоже нужны Tomahawk. У нас их много, но они нам необходимы — мы не можем ослаблять собственную оборону. Это очень важное, мощное и точное оружие, но оно нужно и нам. Так что не знаю, что можно сделать в этом вопросе», — сказал он.