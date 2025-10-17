Сийярто уже обсудил саммит в Венгрии с Лавровым и замгоссекретаря США
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что 16 октября вечером провел телефонный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и заместителем госсекретаря США Кристофером Ландау для старта подготовки к саммиту. Об этом он написал на своей странице в Facebook
«Венгрия, как остров мира, готова принять саммит, мы обеспечим президентам все условия для успешных переговоров друг с другом, чтобы мир вернулся в Европу», – написал он.
Сийрто подчеркнул, что Венгрия с начала конфликта России и Украины хотела его прекращения.
16 октября состоялся телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт рассказала, что беседа была очень хорошей и продуктивной. Она длилась более двух часов. По итогам звонка Трамп сообщил, что они договорились о встрече в Будапеште.
В тот же день премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил возможность встречи лидеров России и США на территории своей страны, указав, что это отличная новость для всех, кто хочет мира.