Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Сийярто уже обсудил саммит в Венгрии с Лавровым и замгоссекретаря США

Ведомости

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что 16 октября вечером провел телефонный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и заместителем госсекретаря США Кристофером Ландау для старта подготовки к саммиту. Об этом он написал на своей странице в Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Венгрия, как остров мира, готова принять саммит, мы обеспечим президентам все условия для успешных переговоров друг с другом, чтобы мир вернулся в Европу», – написал он.

Сийрто подчеркнул, что Венгрия с начала конфликта России и Украины хотела его прекращения.

16 октября состоялся телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт рассказала, что беседа была очень хорошей и продуктивной. Она длилась более двух часов. По итогам звонка Трамп сообщил, что они договорились о встрече в Будапеште.

В тот же день премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил возможность встречи лидеров России и США на территории своей страны, указав, что это отличная новость для всех, кто хочет мира.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь