Сийярто уже обсудил саммит в Венгрии с Лавровым и замгоссекретаря США

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что 16 октября вечером провел телефонный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и заместителем госсекретаря США Кристофером Ландау для старта подготовки к саммиту. Об этом он написал на своей странице в Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) .