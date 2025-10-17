Зеленский встретился с производителем Tomahawk перед переговорами с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями компании Raytheon, производящей крылатые ракеты Tomahawk. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Украинский лидер обратил внимание, что Raytheon также производит системы Patriot. Зеленский рассказал представителям компании о ситуации на поле боя. По его словам, на встрече обсуждались «возможности производства компании Raytheon, возможные пути нашего сотрудничества для укрепления противовоздушной обороны и увеличения дальнобойных возможностей Украины и перспективы украинско-американского производства».
17 октября состоится встреча президента США Дональда Трампа с Зеленским в Вашингтоне. Вечером 16 октября (по мск) по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор Трампа и лидера РФ Владимира Путина. Президент США написал в соцсети Truth Social, что была достигнута договоренность о его новой встрече с Путиным в столице Венгрии Будапеште, но пока без точных сроков. Bloomberg пишет, что Трамп скорректировал свою позицию по вопросу возможных поставок Украине Tomahawk после телефонного разговора с Путиным.