Зеленский встретился с производителем Tomahawk перед переговорами с Трампом

17 октября состоится встреча президента США Дональда Трампа с Зеленским в Вашингтоне. Вечером 16 октября (по мск) по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор Трампа и лидера РФ Владимира Путина. Президент США написал в соцсети Truth Social, что была достигнута договоренность о его новой встрече с Путиным в столице Венгрии Будапеште, но пока без точных сроков. Bloomberg пишет, что Трамп скорректировал свою позицию по вопросу возможных поставок Украине Tomahawk после телефонного разговора с Путиным.