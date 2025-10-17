После разговора с Трампом Путин собрал в Кремле членов Совбеза

Телефонный разговор президентов, который длился два с половиной часа, завершился договоренностью о проведении личной встречи в столице Венгрии – Будапеште. Сроки саммита пока не определены. Уже 17 октября глава США намерен встретиться в Вашингтоне с украинским лидером Владимиром Зеленским. Трамп сообщил в Truth Social, что проинформирует его о своих переговорах с Путиным.