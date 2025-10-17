Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

После разговора с Трампом Путин собрал в Кремле членов Совбеза

Президент проинформировал их о содержании разговора – Ушаков
Ведомости

После телефонного разговора с главой США Дональдом Трампом президент РФ Владимир Путин пригласил в Кремль постоянных членов Совета безопасности и проинформировал их о ходе беседы. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает Кремль.

Телефонный разговор президентов, который длился два с половиной часа, завершился договоренностью о проведении личной встречи в столице Венгрии – Будапеште. Сроки саммита пока не определены. Уже 17 октября глава США намерен встретиться в Вашингтоне с украинским лидером Владимиром Зеленским. Трамп сообщил в Truth Social, что проинформирует его о своих переговорах с Путиным.

Ушаков подтвердил, что стороны начали подготовку новой встречи лидеров. По его словам, первым предложил Будапешт американский президент, и Путин «сразу поддержал» эту идею. Подготовка саммита стартует с переговоров государственного секретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Позже стороны определят сроки личной встречи лидеров.

Ушаков отметил, что Путин вновь подтвердил заинтересованность России в мирном урегулировании конфликта на Украине, подчеркнув при этом, что российские войска «полностью владеют стратегической инициативой» на линии соприкосновения.

Читайте также:Зачем Путин и Трамп договорились встретиться еще раз в Венгрии
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её