CNN: Трамп изменил мнение об ударах по энергообъектам РФ после саммита на Аляске
Президент США Дональд Трамп изменил мнение в отношении ударов Украины по российским энергообъектам после саммита на Аляске с лидером РФ Владимиром Путиным. Об этом пишет CNN со ссылкой на источники.
По данным источников телеканала, перед встречей глав государств в Анкоридже США просили Украину избегать нанесения ударов по российской энергетической инфраструктуре. Администрация Трампа ожидала, что эти переговоры приведут к окончанию конфликта на Украине. Когда этого не произошло, США дали «зеленый свет» на возобновление атак.
Кроме того США расширили обмен разведданными с Украиной, включив в них информацию о целях, расположенных в глубине РФ.
Собеседники CNN отметили, что сейчас Украина с одобрения США приняла целенаправленную стратегию, нацеленную на удары по энергетической инфраструктуре РФ.
Саммит Путина и Трампа состоялся 15 августа в Анкоридже на Аляске и длился 2 часа 45 минут.
Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник 17 октября обращал внимание на то, что перед российско-американским саммитом Украина активизировала атаки по гражданским объектам. В частности, он упомянул об ударах по центрам Донецка, Белгорода, Ростова-на-Дону, Курска и Брянска.