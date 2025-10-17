CNN: Трамп изменил мнение об ударах по энергообъектам РФ после саммита на Аляске

По данным источников телеканала, перед встречей глав государств в Анкоридже США просили Украину избегать нанесения ударов по российской энергетической инфраструктуре. Администрация Трампа ожидала, что эти переговоры приведут к окончанию конфликта на Украине. Когда этого не произошло, США дали «зеленый свет» на возобновление атак.