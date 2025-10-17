Турция выразила готовность взять на себя обязательства по восстановлению Украины
Турция готова взять на себя обязательства по восстановлению инфраструктуры Украины. Об этом заявил глава МИДа страны Хакан Фидан в ходе пресс-конференции. Трансляцию проводит DRM News.
При этом он отметил, что сейчас первостепенной задачей остается прекращение огня. По словам министра, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает вопрос урегулирования украинского конфликта приоритетным.
Фидан также отметил рост влияния конфликта на Украине на европейскую экономику, в частности в энергетической сфере.
Президент США Дональд Трамп заявил 13 октября, что Эрдоган может помочь в завершении конфликта между Россией и Украиной. «Его уважают в России. Насчет Украины я вам ничего не могу сказать, но его уважает Путин», – добавил он.
Днем ранее турецкий лидер говорил, что Турция поддерживает контакты с Киевом и Москвой, чтобы положить конец конфликту, который тревожит весь мир.