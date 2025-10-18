Пресс-конференция Трампа и Зеленского завершилась нецензурной фразой о Мадуро

Встреча президентов США и Украины продлилась менее двух с половиной часов. Зеленский опоздал на переговоры на полчаса. Американский лидер отметил, что конфликт России и Украины близок к завершению. По его мнению, урегулирование может произойти уже в конце октября – начале ноября. Трамп также выразил надежду на то, что Киеву для этого не понадобятся дальнобойные ракеты Tomahawk из США.