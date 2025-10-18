Пресс-конференция Трампа и Зеленского завершилась нецензурной фразой о Мадуро
Президент США Дональд Трамп в завершение пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским использовал нецензурную лексику, чтобы рассказать о нежелании венесуэльского коллеги Николаса Мадуро «связываться» с США.
«Он предложил все. Ты прав. Знаете почему? Потому что он не хочет [связываться] с США. Спасибо вам всем», – сказал Трамп в ответ на фразу журналиста о том, что Мадуро предложил Вашингтону «все, что есть в его стране».
Это была последняя реплика в рамках пресс-конференции.
Встреча президентов США и Украины продлилась менее двух с половиной часов. Зеленский опоздал на переговоры на полчаса. Американский лидер отметил, что конфликт России и Украины близок к завершению. По его мнению, урегулирование может произойти уже в конце октября – начале ноября. Трамп также выразил надежду на то, что Киеву для этого не понадобятся дальнобойные ракеты Tomahawk из США.