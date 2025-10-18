Уиткофф почувствовал себя преданным после удара Израиля по Катару

Кушнер и Уиткофф выступали посредниками в переговорах о прекращении огня между Израилем и группировкой «Хамас». 9 сентября Израиль нанес удар по предполагаемому штабу организации «Хамас» в Дохе. Целью атаки были высокопоставленные чиновники палестинской группировки. По словам Уиткоффа, он узнал об атаке только на следующее утро. Тогда президент США Дональд Трамп заявил, что решение ударить по Дохе принял премьер-министр Биньямин Нетаньяху, а не он.