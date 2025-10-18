Уиткофф почувствовал себя преданным после удара Израиля по Катару
Спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер почувствовали себя преданными, после того как Израиль нанес удар по столице Катара. Об этом Уиткофф рассказал в интервью телеканалу CBS.
Кушнер и Уиткофф выступали посредниками в переговорах о прекращении огня между Израилем и группировкой «Хамас». 9 сентября Израиль нанес удар по предполагаемому штабу организации «Хамас» в Дохе. Целью атаки были высокопоставленные чиновники палестинской группировки. По словам Уиткоффа, он узнал об атаке только на следующее утро. Тогда президент США Дональд Трамп заявил, что решение ударить по Дохе принял премьер-министр Биньямин Нетаньяху, а не он.
«Думаю, и я, и Джаред чувствовали, просто чувствую, что нас немного предали», – сказал Уиткофф.
Президент Трамп, как предположил Кушнер, почувствовал, что «израильтяне немного выходят из-под контроля в своих действиях, и что пришло время проявить большую силу и помешать им делать то, что, по его мнению, не отвечало их долгосрочным интересам».
Спецпредставитель президента США добавил, что удар Израиля по Дохе затруднил переговоры, поскольку Катар был связующим звеном между переговорщиками и «Хамасом». По его словам, США «потеряли доверие катарцев, поэтому “Хамас” ушел в подполье, и добраться до них было очень и очень трудно».
Через 20 дней после удара премьер-министр Нетаньяху в телефонном разговоре с главой правительства Катара Мухаммедом бин Абдельрахманом Аль Тани извинился за нарушение суверенитета страны и выразил сожаление в связи с гибелью катарского сотрудника службы безопасности. Затем Трамп подписал указ, закрепляющий гарантии безопасности для Катара. Согласно документу, Соединенные Штаты будут рассматривать любое вооруженное нападение на страну как угрозу своей собственной безопасности.