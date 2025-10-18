Мерц: встреча Зеленского с Трампом прошла не так, как хотел президент Украины
Визит президента Украины Владимира Зеленского в США прошел не так, как ожидал украинский лидер, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
Мерц сообщил, что вечером 17 октября он провел длительный телефонный разговор с Зеленским.
«Визит не прошел так, как того хотел Зеленский. Я думаю, что могу сказать это», – отметил он (цитата по Bild).
Канцлер Германии также выразил мнение, что завершить конфликт можно только в том случае, если Украина будет сильна в военном отношении. Мерц намерен выступать за оказание Киеву «финансовой, политической и, конечно же, военной» поддержки. По его словам, капитуляция республики невозможна, потому что тогда Россия «нападет на следующую европейскую страну».
17 октября в ходе переговоров с Зеленским Трамп сказал, что украинский кризис уже близок к завершению. Он выразил уверенность в том, что конфликт можно разрешить без использования ракет Tomahawk, отметив, что российский лидер Владимир Путин настроен на мир. Позднее украинский президент отмечал на брифинге, что вопрос об окончательном решении по поставкам ракет Tomahawk Киеву нужно задать Вашингтону.
Встреча лидеров в Белом доме была напряженной, а сам президент США был жестким и сделал несколько резких заявлений, писал портал Axios со ссылкой на источники. За день день переговоров Трамп поговорил по телефону с президентом России. По его итогам лидеры договорились встретиться в Будапеште в ближайшие две недели.