Мерц: встреча Зеленского с Трампом прошла не так, как хотел президент Украины

Канцлер Германии также выразил мнение, что завершить конфликт можно только в том случае, если Украина будет сильна в военном отношении. Мерц намерен выступать за оказание Киеву «финансовой, политической и, конечно же, военной» поддержки. По его словам, капитуляция республики невозможна, потому что тогда Россия «нападет на следующую европейскую страну».