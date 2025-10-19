Газета
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Германия отозвала своего посла в Грузии для консультаций

Ведомости

Федеральное министерство иностранных дел Германии обвинило правительство Грузии в разжигании ненависти к Евросоюзу, Германии и лично послу. Ведомство в связи с этим приняло решение отозвать посла Петера Фишера для консультаций, говорится в заявлении МИДа в X.

«В течение многих месяцев руководство Грузии разжигало ненависть к ЕС, ФРГ и даже лично к послу Германии. В связи с этим министерство иностранных дел приняло решение отозвать Петера Фишера для консультаций и обсуждения дальнейших шагов», – отмечается в сообщении.

Там добавили, что Совет ЕС по иностранным делам рассмотрит вопрос по Грузии 20 октября.

ЕС отверг обвинения во вмешательстве в выборы в Грузии

Политика / Международные новости

Две недели назад МИД ФРГ выразил протест временному поверенному в делах Грузии в Берлине в связи с обращением с послом Германии, напоминает RPR1. Тогда премьер-министр республики Ираклий Кобакидзе обвинил Фишера во вмешательстве во внутренние дела страны из-за критики последнего курса грузинского правительства. Дипломат также вызвал гнев из-за участия в судебных слушаниях против представителей оппозиции. По этой причине в конце сентября Фишера вызвали в МИД в Тбилиси.

В октябре Грузия также требовала от Европейского союза официальных извинений за поддержку попытки свержения власти. Требование стало ответом на совместное заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас и еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос, в котором они призвали все стороны в Грузии воздержаться от насилия и отвергли обвинения в адрес дипломатии ЕС.

