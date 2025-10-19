Германия отозвала своего посла в Грузии для консультаций

Две недели назад МИД ФРГ выразил протест временному поверенному в делах Грузии в Берлине в связи с обращением с послом Германии, напоминает RPR1. Тогда премьер-министр республики Ираклий Кобакидзе обвинил Фишера во вмешательстве во внутренние дела страны из-за критики последнего курса грузинского правительства. Дипломат также вызвал гнев из-за участия в судебных слушаниях против представителей оппозиции. По этой причине в конце сентября Фишера вызвали в МИД в Тбилиси.