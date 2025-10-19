Германия отозвала своего посла в Грузии для консультаций
Федеральное министерство иностранных дел Германии обвинило правительство Грузии в разжигании ненависти к Евросоюзу, Германии и лично послу. Ведомство в связи с этим приняло решение отозвать посла Петера Фишера для консультаций, говорится в заявлении МИДа в X.
«В течение многих месяцев руководство Грузии разжигало ненависть к ЕС, ФРГ и даже лично к послу Германии. В связи с этим министерство иностранных дел приняло решение отозвать Петера Фишера для консультаций и обсуждения дальнейших шагов», – отмечается в сообщении.
Там добавили, что Совет ЕС по иностранным делам рассмотрит вопрос по Грузии 20 октября.
Две недели назад МИД ФРГ выразил протест временному поверенному в делах Грузии в Берлине в связи с обращением с послом Германии, напоминает RPR1. Тогда премьер-министр республики Ираклий Кобакидзе обвинил Фишера во вмешательстве во внутренние дела страны из-за критики последнего курса грузинского правительства. Дипломат также вызвал гнев из-за участия в судебных слушаниях против представителей оппозиции. По этой причине в конце сентября Фишера вызвали в МИД в Тбилиси.
В октябре Грузия также требовала от Европейского союза официальных извинений за поддержку попытки свержения власти. Требование стало ответом на совместное заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас и еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос, в котором они призвали все стороны в Грузии воздержаться от насилия и отвергли обвинения в адрес дипломатии ЕС.