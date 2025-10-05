Грузия потребовала извинений от ЕС за поддержку демонстрантов
Грузия потребовала от Европейского союза официальных извинений за поддержку попытки свержения власти. Об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Это требование стало ответом на совместное заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас и еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос, в котором они призвали все стороны в Грузии воздержаться от насилия и отвергли обвинения в адрес дипломатии ЕС.
В своем ответе, размещенном в Facebook
Он также призвал всех представителей Евросоюза воздерживаться от распространения ложных сообщений о выборах в Грузии, которые, по его мнению, вводят общественность в заблуждение и укрепляют стремление радикальных сил подрывать демократию и верховенство закона в стране.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе ранее возложил ответственность за беспорядки в Тбилиси на посла ЕС, обвинив представителей Евросоюза в поддержке попытки смены конституционного строя.
Местные выборы, прошедшие в Грузии в субботу в 64 муниципалитетах, завершились победой правящей партии «Грузинская мечта» во всех избирательных округах. В день голосования в столице проходили акции протеста, в ходе которых митингующие забрасывали камнями резиденцию президента и правоохранителей. По данным министерства здравоохранения, в результате столкновений пострадали шесть участников акции и 25 сотрудников правоохранительных органов.