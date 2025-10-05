Грузия потребовала извинений от ЕС за поддержку демонстрантов

Местные выборы, прошедшие в Грузии в субботу в 64 муниципалитетах, завершились победой правящей партии «Грузинская мечта» во всех избирательных округах. В день голосования в столице проходили акции протеста, в ходе которых митингующие забрасывали камнями резиденцию президента и правоохранителей. По данным министерства здравоохранения, в результате столкновений пострадали шесть участников акции и 25 сотрудников правоохранительных органов.