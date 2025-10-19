Израиль допустил нанесение новых ударов по сектору Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не исключает дополнительных ударов по сектору Газа в ответ на действия палестинского движения «Хамас», сообщил представитель ЦАХАЛ на брифинге для журналистов.
«Есть вероятность, что в ответ на это нарушение по "Хамасу" будут нанесены дополнительные удары», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Пресс-служба ЦАХАЛ писала в соцсети Х, что «Хамас» выпустил противотанковую ракету и открыл огонь из огнестрельного оружия по израильским войскам в районе Рафаха на юге сектора Газа. В ответ ЦАХАЛ нанесла удары по району, чтобы устранить угрозы. Израильская сторона назвала действия «Хамаса» грубым нарушением соглашений о прекращении огня.
19 октября министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир в обращении к премьер-министру Биньямину Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ должна возобновить боевые действия в секторе Газа.
Bloomberg писал, что перемирие в секторе Газа оказалось под угрозой из-за обоюдных обвинений Израиля и «Хамаса».