Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Израиль допустил нанесение новых ударов по сектору Газа

Ведомости

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не исключает дополнительных ударов по сектору Газа в ответ на действия палестинского движения «Хамас», сообщил представитель ЦАХАЛ на брифинге для журналистов.

«Есть вероятность, что в ответ на это нарушение по "Хамасу" будут нанесены дополнительные удары», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Пресс-служба ЦАХАЛ писала в соцсети Х, что «Хамас» выпустил противотанковую ракету и открыл огонь из огнестрельного оружия по израильским войскам в районе Рафаха на юге сектора Газа. В ответ ЦАХАЛ нанесла удары по району, чтобы устранить угрозы. Израильская сторона назвала действия «Хамаса» грубым нарушением соглашений о прекращении огня.

19 октября министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир в обращении к премьер-министру Биньямину Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ должна возобновить боевые действия в секторе Газа.

Bloomberg писал, что перемирие в секторе Газа оказалось под угрозой из-за обоюдных обвинений Израиля и «Хамаса».

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте