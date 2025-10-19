Израиль допустил нанесение новых ударов по сектору Газа

Пресс-служба ЦАХАЛ писала в соцсети Х, что «Хамас» выпустил противотанковую ракету и открыл огонь из огнестрельного оружия по израильским войскам в районе Рафаха на юге сектора Газа. В ответ ЦАХАЛ нанесла удары по району, чтобы устранить угрозы. Израильская сторона назвала действия «Хамаса» грубым нарушением соглашений о прекращении огня.