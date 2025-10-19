Трамп: вопрос об отправке Tomahawk Украине еще не решен

17 октября Трамп на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил надежду, что продолжающийся конфликт между Россией и Украиной может завершиться без использования ракет Tomahawk. Американский лидер также подчеркнул, что эти ракеты, как и многое другое оружие, необходимы самим США.