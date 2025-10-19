В США обнаружили подозрительный охотничий стенд вблизи зоны приземления Трампа

Гульельми подчеркнул, что обнаружение стенда не повлияло на график президента, а на месте не было ни одного человека. При этом он отметил, что детали о найденных предметах и их предназначении разглашаться не будут, а сам инцидент демонстрирует важность многоуровневых мер безопасности.