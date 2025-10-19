В США обнаружили подозрительный охотничий стенд вблизи зоны приземления Трампа
Секретная служба США выявила подозрительный охотничий стенд, из которого открывается прямой вид на место выхода президента Дональда Трампа из самолета Air Force One в международном аэропорту Палм-Бич (штат Флорида). Об этом представители ведомства сообщили телеканалу Fox News.
Стенд был обнаружен силовиками в четверг, расследование обстоятельств его появления ведет ФБР. Директор ФБР Каш Патель заявил, что пока не удалось установить связь конструкции с каким-либо конкретным лицом.
По словам Пателя, стенд обнаружили до возвращения президента в Палм-Бич – он располагался в зоне видимости от места приземления Air Force One. На месте никого не оказалось. Специалисты ФБР затем прибыли на место для сбора улик, в числе прочего они анализируют данные мобильных телефонов.
Представитель Секретной службы США Энтони Гульельми подтвердил тесное взаимодействие ведомства с ФБР и правоохранительными органами округа Палм-Бич. Он уточнил, что стенд нашли в ходе подготовительных мероприятий по обеспечению безопасности перед прибытием Трампа.
Гульельми подчеркнул, что обнаружение стенда не повлияло на график президента, а на месте не было ни одного человека. При этом он отметил, что детали о найденных предметах и их предназначении разглашаться не будут, а сам инцидент демонстрирует важность многоуровневых мер безопасности.
Источник в правоохранительных органах сообщил Fox News, что стенд, вероятно, был установлен несколько месяцев назад.
Расследование проводится спустя несколько недель после того, как Райан Раут был признан виновным в попытке покушения на Трампа на гольф-поле в Палм-Бич. Мужчина оборудовал снайперскую позицию в кустах у ограждения.