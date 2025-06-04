Полиция задержала мужчину за проникновение в дом Трампа во Флориде
В американском Палм-Бич (штат Флорида) житель Техаса Энтони Рейс залез на территорию дома президента США Дональда Трампа. Он объяснил свой поступок желанием поговорить об Евангелии и жениться на его внучке Кай. Об этом сообщает NBC News.
Представитель Секретной службы США заявил, что сотрудники агентства задержали Рейеса после того, как он перелез через ограждение по периметру и включил сигнализацию. Сам задержанный рассказал полиции, что перепрыгнул стену, чтобы попасть на территорию.
После ареста его поместили в тюрьму округа под залог в $50 000 с рядом условий, включая запрет на общение с Трампом или кем-либо из членов его семьи. Рейс не признал себя виновным.
В полицейском отчете говорится, что он был обвинен в незаконном проникновении на территорию чужой собственности в канун Нового года.
15 сентября 2024 г. поблизости от Трампа произошла стрельба, когда тот находился на поле для гольфа в Trump International Golf Club в Уэст-Палм-Бич. Глава США не пострадал
Позже выяснилось, что огонь открыл агент Секретной службы США, который заметил ствол винтовки с прицелом, торчащий из забора на территории гольф-клуба. Мужчина с оружием находился на расстоянии 270-460 м от Трампа. Его задержали, а в кустах нашли АК-47 с прицелом, два рюкзака, а также камеру GoPro. Подозреваемым в покушении оказался 58-летний Райан Уэсли Рут. Он активно поддерживал Украину в соцсетях. В марте 2022 г. Рут заявил, что «готов отправиться на границу Украины, чтобы стать добровольцем». Мужчина также вербовал граждан США для участия в конфликте на стороне ВСУ.