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Полиция задержала мужчину за проникновение в дом Трампа во Флориде

Ведомости

В американском Палм-Бич (штат Флорида) житель Техаса Энтони Рейс залез на территорию дома президента США Дональда Трампа. Он объяснил свой поступок желанием поговорить об Евангелии и жениться на его внучке Кай. Об этом сообщает NBC News.

Представитель Секретной службы США заявил, что сотрудники агентства задержали Рейеса после того, как он перелез через ограждение по периметру и включил сигнализацию. Сам задержанный рассказал полиции, что перепрыгнул стену, чтобы попасть на территорию. 

После ареста его поместили в тюрьму округа под залог в $50 000 с рядом условий, включая запрет на общение с Трампом или кем-либо из членов его семьи. Рейс не признал себя виновным.

В полицейском отчете говорится, что он был обвинен в незаконном проникновении на территорию чужой собственности в канун Нового года.

15 сентября 2024 г. поблизости от Трампа произошла стрельба, когда тот находился на поле для гольфа в Trump International Golf Club в Уэст-Палм-Бич. Глава США не пострадал

Позже выяснилось, что огонь открыл агент Секретной службы США, который заметил ствол винтовки с прицелом, торчащий из забора на территории гольф-клуба. Мужчина с оружием находился на расстоянии 270-460 м от Трампа. Его задержали, а в кустах нашли АК-47 с прицелом, два рюкзака, а также камеру GoPro. Подозреваемым в покушении оказался 58-летний Райан Уэсли Рут. Он активно поддерживал Украину в соцсетях. В марте 2022 г. Рут заявил, что «готов отправиться на границу Украины, чтобы стать добровольцем». Мужчина также вербовал граждан США для участия в конфликте на стороне ВСУ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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