Президентом Боливии избран правоцентрист Родриго Пас

Пас впервые участвовал в президентской гонке. Он вступит в должность 8 ноября. По данным издания, его победа ознаменовала завершение длительного периода доминирования левых сил, связанных с бывшим президентом Эво Моралесом (2006–2019). Новый глава государства заявил, что намерен проводить курс, основанный на принципах «капитализма для всех», и обещал устранить административные барьеры, мешающие развитию бизнеса.