Президентом Боливии избран правоцентрист Родриго Пас
Кандидат от Христианско-демократической партии (PDC) Родриго Пас победил на выборах президента Боливии, сообщает El Pais. Он набрал 54,5% голосов, тогда как его соперник, бывший президент страны Хорхе Кирога, представлявший альянс Libre, получил 45,5%.
Пас впервые участвовал в президентской гонке. Он вступит в должность 8 ноября. По данным издания, его победа ознаменовала завершение длительного периода доминирования левых сил, связанных с бывшим президентом Эво Моралесом (2006–2019). Новый глава государства заявил, что намерен проводить курс, основанный на принципах «капитализма для всех», и обещал устранить административные барьеры, мешающие развитию бизнеса.
Кирога предлагал сотрудничество с Международным валютным фондом и отмену субсидий на топливо для борьбы с дефицитом, однако этот шаг, по оценке El Pais, мог вызвать рост цен.
Победа Паса стала неожиданной – в первом туре опросы ставили его лишь на третье место. Однако он уверенно выиграл и первый тур, и решающий раунд голосования.
«Боливия дышит ветрами перемен и обновления, чтобы двигаться вперед», – заявил Пас в своей первой речи после победы.
Президентские выборы в Боливии стартовали 17 августа. В первом туре Пас получил 32% голосов, Кирога – 26,7%.
26 августа сообщалось, что Кирога в случае избрания хочет аннулировать многомиллиардные сделки по добыче лития, заключенные предыдущим правительством с РФ и Китаем.