Глава МИД Польши анонсировал «счастливое решение» вопроса по кредиту для Киева
Страны Евросоюза (ЕС) близки к «счастливому решению» вопроса о предоставлении Украине так называемого «репарационного кредита» за счет замороженных активов России, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, передает The Guardian.
Министр отметил, что достичь договоренностей относительно такого займа страны могут до конца 2025 г. По его словам, положение Евросоюза выглядит «очень просто»: либо Киеву направят российские средства, либо странам придется использовать свои.
19 октября решение о предоставлении Украине займа на сумму 140 млрд евро поддержала президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. Она назвала справедливым использование замороженных российских активов для обеспечения финансирования Киева.
17 октября Politico со ссылкой на внутренний документ Еврокомиссии писало, что страны ЕС пока не проработали юридическую сторону займа. В документе подчеркивается, что «оценка возможности использования таких активов должна быть проведена до принятия решения о дальнейших шагах».