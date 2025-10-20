Глава МИД Польши анонсировал «счастливое решение» вопроса по кредиту для Киева

17 октября Politico со ссылкой на внутренний документ Еврокомиссии писало, что страны ЕС пока не проработали юридическую сторону займа. В документе подчеркивается, что «оценка возможности использования таких активов должна быть проведена до принятия решения о дальнейших шагах».