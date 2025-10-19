Газета
Глава ЕЦБ поддержала использование замороженных активов РФ для помощи Украине

Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила о готовности поддержать использование замороженных российских активов для обеспечения финансирования Украины, сообщил Bloomberg.

«Я думаю, что справедливое использование будет заключаться в предоставлении оперативного кредита, в качестве обеспечения которого будут использоваться остатки наличности, – сказала Лагард в эфире CBS. – И я думаю, что сила системы должна основываться на том, что все, у кого есть российские активы, должны делать то же самое».

Bloomberg пишет, что Европейский союз (ЕС) активно изучает вопрос использования около 200 млрд евро замороженных российских средств. Согласно материалу, к такому решению приходят из-за того, что источники финансирования военных и экономических нужд Украины в значительной степени иссякли.

17 октября Politico со ссылкой на внутренний документ Еврокомиссии писало, что юридическая сторона вопроса о передаче средств Киеву пока не проработана. В документе подчеркивается, что «оценка возможности использования таких активов должна быть проведена до принятия решения о дальнейших шагах».

15 октября сообщалось, что Великобритания и Канада намерены присоединиться к инициативе Евросоюза по передаче Украине замороженных российских активов в виде «репарационного кредита». В то же время Венгрия заявила, что не поддержит использование этих активов.

