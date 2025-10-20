Захарова: поставка Украине ракет Tomahawk недопустима, и точка
Россия абсолютно четко выразила свою позицию о том, что передача Украине американских дальнобойных ракет Tomahawk невозможна, заявила ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова. Для такого решения у государства есть глубокая мотивировка, уточнила она.
«Аргументы заключаются не только в том, что это недопустимо, и точка. Недопустимо, точка, а дальше следующее предложение – потому что это противоречит тем формулировкам о мире, о которых говорили сами западники столько раз на таком количестве мероприятий, что, очевидно, это не соответствует посылам тех, кто произносит слово "мир"», – подчеркнула дипломат.
20 октября агентство Reuters сообщало со ссылкой на источники, что президент США Дональд Трамп сказал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому на встрече в Белом доме, что гарантии безопасности необходимо предоставить и Киеву, и Москве. В это же время он отказался от передачи крылатых ракет Tomahawk Украине.
Сам Трамп в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Зеленским 17 октября отметил, что надеется на окончание конфликта без применения ракет Tomahawk. Эта встреча состоялась на следующий день после телефонного разговора Трампа с президентом России Владимиром Путиным. На ней лидеры договорились о личной встрече в Будапеште.