Politico: украинская делегация не смогла заключить важные соглашения с США
Украина не сумела заключить ключевые соглашения с Соединенными Штатами перед переговорами президента Владимира Зеленского с главой Белого дома Дональдом Трампом, сообщает издание Politico.
По данным газеты, украинская делегация была одной из крупнейших за последнее время – в ее состав вошли премьер-министр Юлия Свириденко и глава офиса президента Андрей Ермак. Однако, как отмечает Politico со ссылкой на источник в республиканской партии, миссия завершилась провалом.
«Идея заключалась в том, что будут подготовлены масштабные документы, включая ряд соглашений с крупными американскими оборонными компаниями и игроками энергетического сектора», – рассказал собеседник издания.
Другой источник отметил, что за всю неделю переговоров не удалось достичь никаких конкретных договоренностей.
19 октября агентство The Associated Press сообщало, что украинцы выразили разочарование итогами переговоров Зеленского и американского президента Дональда Трампа, которые не привели к соглашению о поставках крылатых ракет Tomahawk.
18 октября Зеленский заявлял, что во время встречи Трамп не дал однозначного ответа. Он подчеркнул, что США самим необходимы Tomahawk и другие виды вооружений, выразив надежду, что конфликт удастся завершить «без их применения». Позже он добавил, что «стороны должны остановиться там, где они есть».