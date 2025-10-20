Средства ПВО ликвидировали три авиабомбы и 129 дронов за сутки
За прошедшие сутки российские силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 129 украинских беспилотников, а также три управляемые авиабомбы. Об этом сообщил Telegram-канал Минобороны РФ.
Кроме того, ВС РФ поразили объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, места хранения БПЛА и пункты временной дислокации украинских военных в 142 районах. Для этого российская армия использовала оперативно-тактическую авиацию, БПЛА, ракетные войска и артиллерию группировок войск.
Российские силы 19 октября поразили объекты транспортной инфраструктуры Украины, обеспечивающие действия вооруженных сил Украины (ВСУ). Российская армия также нанесла удары по пунктам временной дислокации украинских сил в 143 районах.
19 октября также стало известно, что в декабре 2023 г. бойцы группировки войск «Восток» прошли через подземную трубу для орошения полей в Новомихайловке ДНР, чтобы пересечь минное поле ВСУ.