Песков назвал противоречивой позицию Киева по мирному урегулированию
Полные противоречий позиция и заявления украинской стороны не способствуют процессу мирного урегулирования конфликта. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«Все эти противоречия, которые вот мы наблюдаем в Киеве, конечно же, они не способствуют этому процессу, скорее наоборот, затрудняют», – сказал представитель Кремля.
При этом позиция президента РФ Владимира Путина последовательна и хорошо известна, отметил Песков. Он подчеркнул, что Москва продолжает диалог с США по теме украинского урегулирования.
20 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стороны приблизились к возможному окончанию конфликта. Но «это не значит, что он точно закончится», отметил он.
В тот же день в Верховную раду внесли законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине на 90 дней. Согласно данным в картотеке на сайте украинского парламента, их инициатором стал Зеленский.