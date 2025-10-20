Зеленский отказался уступать территории Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не намерен уступать России Донбасс, а также выводить свои войска с этой территории. Его словам передает «РБК-Украина».
«Есть решения, которые Украина не имеет права принимать, даже несмотря на давление», – пояснил украинский лидер.
При этом он заявил, что стороны приблизились к возможному окончанию конфликта. Но «это не значит, что он точно закончится», отметил Зеленский.
Газета The Washington Post писала, что в ходе беседы с Зеленским спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф настойчиво просил Киев передать России территории Донецкой народной республики (ДНР).
По данным источников WP, тема также обсуждалась в ходе телефонного разговора Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным. Последний, как утверждается, во время беседы «потребовал от Киева полного отказа от контроля над Донецком» в качестве условия прекращения боевых действий.
Позже президент США заявил, что не обсуждал с Киевом передачу России территорий Донбасса. «Этот регион должен остаться таким, какой он есть, Россия контролирует около 78% его территории», – подчеркнул американский лидер.