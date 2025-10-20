Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Зеленский отказался уступать территории Донбасса

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не намерен уступать России Донбасс, а также выводить свои войска с этой территории. Его словам передает «РБК-Украина».

«Есть решения, которые Украина не имеет права принимать, даже несмотря на давление», – пояснил украинский лидер.

При этом он заявил, что стороны приблизились к возможному окончанию конфликта. Но «это не значит, что он точно закончится», отметил Зеленский. 

FT: Трамп в ходе встречи призвал Зеленского принять условия России

Политика / Международные новости

Газета The Washington Post писала, что в ходе беседы с Зеленским спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф настойчиво просил Киев передать России территории Донецкой народной республики (ДНР).

По данным источников WP, тема также обсуждалась в ходе телефонного разговора Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным. Последний, как утверждается, во время беседы «потребовал от Киева полного отказа от контроля над Донецком» в качестве условия прекращения боевых действий.

Позже президент США заявил, что не обсуждал с Киевом передачу России территорий Донбасса. «Этот регион должен остаться таким, какой он есть, Россия контролирует около 78% его территории», – подчеркнул американский лидер.

19 октября Трамп в эфире Fox News выразил уверенность, что конфликт между Россией и Украиной может быть завершен, отметив, что он закончится утратой Киевом определенных территорий.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её