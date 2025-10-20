Зеленский отказался уступать территории Донбасса

По данным источников WP, тема также обсуждалась в ходе телефонного разговора Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным. Последний, как утверждается, во время беседы «потребовал от Киева полного отказа от контроля над Донецком» в качестве условия прекращения боевых действий.