Кремль: перед встречей Путина и Трампа нужно проделать много «домашней работы»

20 октября Politico сообщало, что Путин одним звонком изменил позицию Трампа. В материале отмечалось, что «вновь обретенное» доверие Трампа к российскому лидеру может разочаровать европейских партнеров США, пытавшихся убедить его в том, что заявления Москвы о готовности к миру – это лишь фарс.