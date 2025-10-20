Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Кремль: перед встречей Путина и Трампа нужно проделать много «домашней работы»

Ведомости

Перед предстоящей встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште необходимо провести значительный объем подготовительной работы. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он отметил, что пока нет конкретных деталей о составе делегаций и планах подписания документов.

«Предстоит еще сделать много домашней работы. Необходимо поработать и по линии внешнеполитических ведомств – наше Министерство иностранных дел и госдепартамент США. Их усилия будут сосредоточены на поиске ответов на обозначенные вопросы», – пояснил Песков.

20 октября Politico сообщало, что Путин одним звонком изменил позицию Трампа. В материале отмечалось, что «вновь обретенное» доверие Трампа к российскому лидеру может разочаровать европейских партнеров США, пытавшихся убедить его в том, что заявления Москвы о готовности к миру – это лишь фарс.

Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 16 октября. По итогам беседы президенты договорились провести личную встречу в Будапеште в ближайшие две недели.

17 октября в телефонном разговоре с Путиным премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заверил лидера РФ в готовности организовать саммит в Будапеште.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте