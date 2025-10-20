Кремль: перед встречей Путина и Трампа нужно проделать много «домашней работы»
Перед предстоящей встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште необходимо провести значительный объем подготовительной работы. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он отметил, что пока нет конкретных деталей о составе делегаций и планах подписания документов.
«Предстоит еще сделать много домашней работы. Необходимо поработать и по линии внешнеполитических ведомств – наше Министерство иностранных дел и госдепартамент США. Их усилия будут сосредоточены на поиске ответов на обозначенные вопросы», – пояснил Песков.
20 октября Politico сообщало, что Путин одним звонком изменил позицию Трампа. В материале отмечалось, что «вновь обретенное» доверие Трампа к российскому лидеру может разочаровать европейских партнеров США, пытавшихся убедить его в том, что заявления Москвы о готовности к миру – это лишь фарс.
Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 16 октября. По итогам беседы президенты договорились провести личную встречу в Будапеште в ближайшие две недели.
17 октября в телефонном разговоре с Путиным премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заверил лидера РФ в готовности организовать саммит в Будапеште.