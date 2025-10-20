Песков не ответил на вопрос об участии Зеленского на саммите в Будапеште
Никакой детализации по встрече президентов РФ и США в Будапеште нет. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность участия украинского лидера Владимира Зеленского в мирном саммите.
«Еще раз я повторяю – пока нет никакой детализации по встрече, о возможности которой говорили два президента», – сказал он.
19 октября Зеленский заявил, что готов присоединиться к будущим переговорам лидеров США и России. По его словам, для справедливого и прочного мира «нужны обе стороны».
Мирный саммит Путина и Трампа планируется в ближайшие две недели. Венгерские власти выразили готовность принять встречу президентов. Европа на переговорах, как ожидается, представлена не будет.
Bloomberg вместе с тем писал, что президент Финляндии Александр Стубб все же может представить интересы ЕС на переговорах президентов РФ и США в Венгрии.