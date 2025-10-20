Рябков указал на цели России после встречи Путина и Трампа на Аляске
В рамках контактов с Вашингтоном Москва пытается донести, что встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске задала рамки, в которых нужно работать для урегулирования украинского конфликта. Альтернативного пути здесь нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«То, что сложилось и было сформулировано там президентами, – вот на что мы должны опираться во всех дальнейших усилиях», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Саммит Путина и Трампа состоялся 15 августа в Анкоридже на Аляске и длился 2 часа 45 минут. Главной темой встречи стало урегулирование украинского кризиса. 10 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что «импульс Анкориджа» в отношениях между РФ и США жив. При этом он отметил, что сейчас переговорный процесс приостановился из-за позиции Украины.
12 октября глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев говорил, что диалог России с командой Трампа продолжается на базе договоренностей, достигнутых на саммите на Аляске.