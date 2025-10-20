Газета
Главная / Политика /

Генпрокуроры РФ и Таджикистана договорились о совместном надзоре за миграцией

Ведомости

Генпрокуроры РФ и Таджикистана Александр Гуцан и Хабибулло Вохидзода подписали соглашение о сотрудничестве в области надзора за миграцией. Документ включает вопросы борьбы с нелегальной миграцией, терроризмом, экстремизмом и коррупцией, а также защиту прав трудовых мигрантов и их семей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское ведомство. 

Согласно соглашению, Москва и Душанбе также планируют уделить внимание преступлениям в сфере информационных технологий и охраны окружающей среды, а также защите прав несовершеннолетних.

Кроме того, документ предусматривает взаимодействие органов военных прокуратур России и Таджикистана. Гуцан в ходе встречи с Вохидзодой выразил уверенность, что сотрудничество стран будет способствовать правовой стабильности и углублению стратегического партнерства.

Главные заявления Путина по итогам визита в Таджикистан

Политика / Власть

20 октября Гуцан прибыл в Душанбе с рабочим визитом. Целью его поездки является участие в заседании Координационного совета генеральных прокуроров государств – участников СНГ.

В период с 8 по 10 октября Душанбе также посетил президент РФ Владимир Путин. В рамках визита российский лидер и президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписали соглашение о сотрудничестве в сфере трудовой миграции.

