Генпрокуроры РФ и Таджикистана договорились о совместном надзоре за миграцией

Генпрокуроры РФ и Таджикистана Александр Гуцан и Хабибулло Вохидзода подписали соглашение о сотрудничестве в области надзора за миграцией. Документ включает вопросы борьбы с нелегальной миграцией, терроризмом, экстремизмом и коррупцией, а также защиту прав трудовых мигрантов и их семей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское ведомство.