Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Зеленский заявил о подготовке контракта на покупку 25 систем Patriot

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский назвал успешной встречу с американским коллегой Дональдом Трампом, а также рассказал, что результатом переговоров стала подготовка контракта на покупку Киевом систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом сообщает Reuters. 

По словам Зеленского, речь идет о приобретении 25 систем. Предполагается, что их покупка значительно повысит обороноспособность Киева.

Несмотря на позитивные высказывания украинского лидера, собеседники Reuters охарактеризовали его встречу с Трампом как напряженную. Один из источников сказал, что «это было довольно плохо».

FT: ЕС считает, что США не придут на помощь Украине

Политика / Международные новости

Financial Times писала, что после встречи Трампа и Зеленского страны Евросоюза намерены разработать планы действий для Украины на случай различных непредвиденных ситуаций. Как пишет газета, в ЕС считают, что характер и содержание встречи украинского и американского лидеров ясно продемонстрировали, что США не придут на помощь Украине, как начали надеяться некоторые европейские лидеры.

20 октября FT также писала, что встреча Трампа и Зеленского неоднократно перерастала в «перепалку», во время которой глава Белого дома «постоянно ругался». Издание называет встречу двух лидеров «напряженной». FT пишет, что Трамп призвал Зеленского принять условия России для прекращения конфликта, отметив, что в ином случае Украина будет «уничтожена».

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте