Зеленский заявил о подготовке контракта на покупку 25 систем Patriot

Financial Times писала, что после встречи Трампа и Зеленского страны Евросоюза намерены разработать планы действий для Украины на случай различных непредвиденных ситуаций. Как пишет газета, в ЕС считают, что характер и содержание встречи украинского и американского лидеров ясно продемонстрировали, что США не придут на помощь Украине, как начали надеяться некоторые европейские лидеры.