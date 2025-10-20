Зеленский заявил о подготовке контракта на покупку 25 систем Patriot
Президент Украины Владимир Зеленский назвал успешной встречу с американским коллегой Дональдом Трампом, а также рассказал, что результатом переговоров стала подготовка контракта на покупку Киевом систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом сообщает Reuters.
По словам Зеленского, речь идет о приобретении 25 систем. Предполагается, что их покупка значительно повысит обороноспособность Киева.
Несмотря на позитивные высказывания украинского лидера, собеседники Reuters охарактеризовали его встречу с Трампом как напряженную. Один из источников сказал, что «это было довольно плохо».
Financial Times писала, что после встречи Трампа и Зеленского страны Евросоюза намерены разработать планы действий для Украины на случай различных непредвиденных ситуаций. Как пишет газета, в ЕС считают, что характер и содержание встречи украинского и американского лидеров ясно продемонстрировали, что США не придут на помощь Украине, как начали надеяться некоторые европейские лидеры.
20 октября FT также писала, что встреча Трампа и Зеленского неоднократно перерастала в «перепалку», во время которой глава Белого дома «постоянно ругался». Издание называет встречу двух лидеров «напряженной». FT пишет, что Трамп призвал Зеленского принять условия России для прекращения конфликта, отметив, что в ином случае Украина будет «уничтожена».