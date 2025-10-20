Макрон анонсировал встречу «коалиции желающих» по помощи Киеву в Лондоне
Встреча «коалиции желающих» с президентом Украины Владимиром Зеленским по вопросам оказания помощи Киеву состоится в Лондоне 24 октября. Об этом сообщил глава Франции Эммануэль Макрон в ходе саммита средиземноморских стран Евросоюза. Трансляцию проводил Елисейский дворец.
Он отметил, что некоторые представители стран будут присутствовать на встрече очно, а кто-то присоединится в виртуальном формате.
Financial Times писала, что 24 октября Зеленский проведет переговоры с представителями «коалиции желающих» о дополнительной военной помощи. После того как Трамп отказался предоставить Киеву ракеты Tomahawk, украинский лидер выразил надежду, что ЕC восполнит этот пробел.
Встреча Зеленского и Трампа прошла в Белом доме 17 октября. Украинский лидер назвал эти переговоры успешными и рассказал, что результатом переговоров стала подготовка контракта на покупку Киевом 25 систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Несмотря на позитивные высказывания Зеленского, собеседники Reuters охарактеризовали его встречу с Трампом как напряженную. Один из источников сказал, что «это было довольно плохо».