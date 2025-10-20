Макрон анонсировал встречу «коалиции желающих» по помощи Киеву в Лондоне

Встреча Зеленского и Трампа прошла в Белом доме 17 октября. Украинский лидер назвал эти переговоры успешными и рассказал, что результатом переговоров стала подготовка контракта на покупку Киевом 25 систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Несмотря на позитивные высказывания Зеленского, собеседники Reuters охарактеризовали его встречу с Трампом как напряженную. Один из источников сказал, что «это было довольно плохо».