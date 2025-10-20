Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Макрон анонсировал встречу «коалиции желающих» по помощи Киеву в Лондоне

Ведомости

Встреча «коалиции желающих» с президентом Украины Владимиром Зеленским по вопросам оказания помощи Киеву состоится в Лондоне 24 октября. Об этом сообщил глава Франции Эммануэль Макрон в ходе саммита средиземноморских стран Евросоюза. Трансляцию проводил Елисейский дворец. 

Он отметил, что некоторые представители стран будут присутствовать на встрече очно, а кто-то присоединится в виртуальном формате.

Financial Times писала, что 24 октября Зеленский проведет переговоры с представителями «коалиции желающих» о дополнительной военной помощи. После того как Трамп отказался предоставить Киеву ракеты Tomahawk, украинский лидер выразил надежду, что ЕC восполнит этот пробел.

Встреча Зеленского и Трампа прошла в Белом доме 17 октября. Украинский лидер назвал эти переговоры успешными и рассказал, что результатом переговоров стала подготовка контракта на покупку Киевом 25 систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Несмотря на позитивные высказывания Зеленского, собеседники Reuters охарактеризовали его встречу с Трампом как напряженную. Один из источников сказал, что «это было довольно плохо».

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте