Трамп заявил, что через год редкоземельные металлы подешевеют до $2
Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайший год Соединенные Штаты накопят такое количество критически важных минералов и редкоземельных элементов, что их стоимость резко снизится. Об этом он заявил во время встречи с премьер-министром Австралии Энтони Албанезе в Белом доме.
«Примерно через год у нас будет столько критически важных минералов и редкоземельных элементов, что вы не будете знать, что с ними делать. Их цена будет около $2», – заявил Трамп (трансляцию ведет Fox News).
Ранее стало известно, что центральной темой переговоров между Трампом и Албанезе станут вопросы цепочек поставок редкоземельных металлов. Еще одним ключевым вопросом для Албанезе остается судьба оборонного соглашения AUKUS, подписанного США, Австралией и Великобританией в 2021 г. для противодействия Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе.
1 мая Киев и Вашингтон также подписали соглашение о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов.