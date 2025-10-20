Газета
Главная / Политика /

Трамп: многие заплатят «большую цену» при провале переговоров по Украине

Ведомости

В случае отсутствия сделки по урегулированию украинского кризиса многие будут вынуждены заплатить «большую цену». Об этом заявил президент США Дональд Трамп прессе.

Глава Белого дома подчеркнул, что ведутся попытки достичь соглашения.

«Если оно будет достигнуто – это прекрасно. Если нет, многие заплатят большую цену», – сказал американский лидер (цитата по «РИА Новости»).

О том, кого конкретно коснутся последствия возможного провала переговоров по Украине, Трамп не сказал.

20 октября в ходе встречи с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе Трамп усомнился в том, что Украина сможет одержать победу в конфликте с Россией, но не исключил такую возможность.

16 октября Трамп и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор. Лидеры договорились встретиться в Будапеште в ближайшие две недели. 17 октября Трамп заявил о необходимости проведения трехсторонней встречи с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Украинский лидер выразил готовность присоединиться к саммиту.

