Новый президент Боливии заявил о намерении восстановить отношения с США
Боливия намерена восстановить отношения с Соединенными Штатами, в том числе речь идет о сотрудничестве в борьбе с нелегальной деятельностью, заявил избранный президент республики Родриго Пас.
«Отношения будут восстановлены, они будут определяться сотрудничеством в борьбе с противозаконной деятельностью», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Он также заявил в ответ на вопрос о возможном пересмотре договора с РФ о добыче лития, что не знаком с содержанием таких контрактов. По его словам, серьезное государство не может одобрять неизвестные ему контракты.
19 сентября Пас, будучи кандидатом от Христианско-демократической партии (PDC), победил на выборах президента Боливии. Он набрал 54,5% голосов, тогда как его соперник, бывший президент страны Хорхе Кирога, представлявший альянс Libre, получил 45,5%. Такие результаты стали неожиданными – в первом туре опросы ставили его на третье место. При этом Пас выиграл и первый тур, и решающий раунд голосования.