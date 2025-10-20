Газета
Главная / Политика /

Будапешт может подать в суд на ЕС из-за введения запрета на российский газ

Ведомости

Венгрия рассматривает возможность принятия юридических мер против Европейского союза (ЕС) в связи с намерением Брюсселя оформить запрет на импорт российского газа как торговую, а не санкционную меру. Об этом заявил министр иностранных дел Петер Сийярто в Люксембурге, передает Evroactive.

«Это большой скандал, и мы должны учитывать некоторые юридические аспекты. Это явное нарушение договора Европейского союза», – подчеркнул Сийярто.

По его словам, планируемый запрет, который будет принят в рамках обычной процедуры голосования (при поддержке не менее 55% стран-членов), вызывает серьезные возражения у Венгрии и Словакии, пишет издание. Эти страны настаивают, что вопрос должен решаться единогласно, поскольку по сути речь идет о санкциях, а не о торговом регулировании.

«Потому что по сути это санкция, а не торговая мера по содержанию», – заявил глава венгерского МИДа. Он отметил, что подобный подход нарушает принципы принятия решений в сфере внешней политики ЕС.

Венгрия, заключившая долгосрочный контракт на поставку российского газа до 2036 г., заявила, что готова оспорить инициативу Евросоюза в суде. Рассмотрение подобных дел находится в юрисдикции Суда ЕС, напоминает Evroactive.

20 октября Совет ЕС утвердил поэтапный отказ от импорта газа из РФ с 1 января 2026 г. При этом для действующих контрактов сохранится переходный период. Действие краткосрочных сделок, заключенных до 17 июня 2025 г., может быть продолжено до 17 июня 2026 г., а долгосрочных – до 1 января 2028 г. Кроме того, внесение поправок в существующие контракты допустимо только в «строго определенных операционных целях и не может привести к увеличению объемов».

Тогда же еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что страны ЕС не будут импортировать российский газ даже после того, как завершится конфликт на Украине.

