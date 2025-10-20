Будапешт может подать в суд на ЕС из-за введения запрета на российский газ

20 октября Совет ЕС утвердил поэтапный отказ от импорта газа из РФ с 1 января 2026 г. При этом для действующих контрактов сохранится переходный период. Действие краткосрочных сделок, заключенных до 17 июня 2025 г., может быть продолжено до 17 июня 2026 г., а долгосрочных – до 1 января 2028 г. Кроме того, внесение поправок в существующие контракты допустимо только в «строго определенных операционных целях и не может привести к увеличению объемов».