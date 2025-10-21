Премьер Канады пригрозил арестовать Нетаньяху в случае его визита

МУС выдал ордер на арест Нетаньяху в ноябре 2024 г. Его подозревают в совершении преступлений против человечности и военных преступлениях, совершенных как минимум в период с 8 октября 2023 г. по 20 мая 2024 г. Палата считает, что имеются основания полагать, что Нетаньяху намеренно лишил гражданское население в Газе предметов, необходимых для выживания.