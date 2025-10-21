Премьер Канады пригрозил арестовать Нетаньяху в случае его визита
Если премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху окажется на территории Канады, власти страны, в соответствии с ордером Международного уголовного суда (МУС), примут решение о его аресте. Об этом сообщил канадский премьер Марк Карни в интервью Bloomberg.
Он отметил, что действия Нетаньяху были направлены на полное исключение возможности создания государства Палестина. По словам Карни, это является нарушением Устава ООН и противоречит политике правительства Канады.
«Признание – это еще не конец. Конец – это свободное и жизнеспособное палестинское государство, живущее в мире и безопасности бок о бок с государством Израиль», – сказал он, говоря о приоритете политики Канады в отношении Палестины.
МУС выдал ордер на арест Нетаньяху в ноябре 2024 г. Его подозревают в совершении преступлений против человечности и военных преступлениях, совершенных как минимум в период с 8 октября 2023 г. по 20 мая 2024 г. Палата считает, что имеются основания полагать, что Нетаньяху намеренно лишил гражданское население в Газе предметов, необходимых для выживания.
Очередная эскалация конфликта Израиля и группировки «Хамас» началась утром 19 октября. Израильские военные сообщили, что боевики «Хамаса» обстреляли их подразделения в районе Рафаха из противотанковых ракет и стрелкового оружия. В результате этого инцидента, по данным ЦАХАЛ, погибли два солдата – первые потери израильской армии с момента начала перемирия.
В ответ ВВС Израиля нанесли «серию мощных ударов» по десяткам целей «Хамаса» в Газе. По данным палестинских медицинских источников, в результате этих авиаударов погибли не менее 44 человек, сообщал CNN.