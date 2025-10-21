Захарова назвала инфобалаганом сообщения о переносе встречи Лаврова и Рубио
Заявление телеканала CNN о том, что встречу госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД РФ Сергея Лаврова по подготовке встречи российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа перенесли, является «инфобалаганом». Об этом РБК заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова.
«Эту ситуацию можно описать только одной фразой: "Утечка CNN опровергла слух Reuters". Могу дать совет: не участвуйте в этом инфобалагане», — сказала она.
21 октября CNN со ссылкой на представителя Белого дома cообщил, что запланированная встреча Лаврова и Рубио пока отложена. По данным телеканала, неизвестно, по какой причине встреча не состоится на этой неделе. Один из источников рассказал, что у Рубио и Лаврова были разные ожидания насчет возможного прекращения украинского конфликта.
Замглавы МИДа РФ Сергей Рябков сообщил, что встреча Лаврова и Рубио должна быть подготовлена. Нельзя отложить то, о чем не было договоренности, добавил он. «То, что писали вчера некоторые западные источники, мы не подтверждали. У нас не было и близко понимания по срокам и месту такого контакта», – сказал Рябков.