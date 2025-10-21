Захарова назвала инфобалаганом сообщения о переносе встречи Лаврова и Рубио

Замглавы МИДа РФ Сергей Рябков сообщил, что встреча Лаврова и Рубио должна быть подготовлена. Нельзя отложить то, о чем не было договоренности, добавил он. «То, что писали вчера некоторые западные источники, мы не подтверждали. У нас не было и близко понимания по срокам и месту такого контакта», – сказал Рябков.