Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Захарова назвала инфобалаганом сообщения о переносе встречи Лаврова и Рубио

Ведомости

Заявление телеканала CNN о том, что встречу госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД РФ Сергея Лаврова по подготовке встречи российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа перенесли, является «инфобалаганом». Об этом РБК заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова.

«Эту ситуацию можно описать только одной фразой: "Утечка CNN опровергла слух Reuters". Могу дать совет: не участвуйте в этом инфобалагане», — сказала она.

21 октября CNN со ссылкой на представителя Белого дома cообщил, что запланированная встреча Лаврова и Рубио пока отложена. По данным телеканала, неизвестно, по какой причине встреча не состоится на этой неделе. Один из источников рассказал, что у Рубио и Лаврова были разные ожидания насчет возможного прекращения украинского конфликта.

Замглавы МИДа РФ Сергей Рябков сообщил, что встреча Лаврова и Рубио должна быть подготовлена. Нельзя отложить то, о чем не было договоренности, добавил он. «То, что писали вчера некоторые западные источники, мы не подтверждали. У нас не было и близко понимания по срокам и месту такого контакта», – сказал Рябков.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте