Алиев объявил о снятии ограничений на транзит грузов в Армению через Азербайджан

Ведомости

Азербайджан снял ограничения на транзит грузов в Армению через Азербайджан. Об этом сообщил азербайджанский президент Ильхам Алиев в ходе выступления на заседании Высшего межгосударственного совета Азербайджан - Казахстан, передает «РИА Новости».

Он уточнил, что первым транзитным грузом, который прошел в Армению без ограничений, стало зерно из Казахстана.

8 августа Баку и Ереван заключили совместную декларацию о мирных отношениях. Документ был подписан в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа. Декларация предусматривает подписание и ратификацию в будущем уже парафированного министрами иностранных дел Армении и Азербайджана мирного договора.

11 августа МИД Азербайджана и Армении обнародовали текст предварительного мирного соглашения между странами. Документ состоит из 17 пунктов. Стороны отказались от взаимных территориальных претензий и будут воздерживаться от применения силы и вмешательства во внутренние дела друг друга.

