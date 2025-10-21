Песков назвал фантастикой прилет Путина и Трампа в Будапешт одним бортом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков согласился с тем, что версия о совместном полете российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапешт, звучит фантастично.
«Как к фантастической версии и отношусь», – прокомментировал такую ситуацию представитель Кремля.
Кроме того, Песков посчитал преждевременным обсуждать вопрос участия европейских лидеров на переговорах в Будапеште. О таком желании глав государств 20 октября писало Politico. По его словам, даже отвечать на вопрос о том, могла бы ли Москва одобрить вариант присутствия Европы, неуместно.
О возможном совместном полете Путина и Трампа в Будапешт 21 октября сказал депутат Госдумы Михаил Делягин. Он уточнил, что этот вариант сказочный. По его словам, при полете в Венгрию из РФ самолет пролетит через несколько государств, где его могут попытаться перехватить. Польша уже отказалась гарантировать безопасность пролета воздушного судна, на борту которого будет Путин, направляясь на встречу с Трампом.