Песков назвал фантастикой прилет Путина и Трампа в Будапешт одним бортом

О возможном совместном полете Путина и Трампа в Будапешт 21 октября сказал депутат Госдумы Михаил Делягин. Он уточнил, что этот вариант сказочный. По его словам, при полете в Венгрию из РФ самолет пролетит через несколько государств, где его могут попытаться перехватить. Польша уже отказалась гарантировать безопасность пролета воздушного судна, на борту которого будет Путин, направляясь на встречу с Трампом.