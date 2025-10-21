Госдума приняла закон об ужесточении правил для рекламы энергетиков
В ходе пленарного заседания депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли законопроект, который предполагает ужесточение регулирования рекламы энергетиков. Это следует из соответствующего документа.
Внесенные в законодательство изменения предполагают, что реклама энергетиков должна сопровождаться предупреждением о вреде чрезмерного употребления. Кроме того, она не должна быть направлена на несовершеннолетних, а также содержать информацию о наличии в таких напитках биологически активных добавок и витаминов.
Инициатива также определяет продолжительность предупреждения в рекламе. В случае если сообщение распространяется в радиопрограммах, оно должно составлять не менее трех секунд, в телепрограммах – не менее чем пять секунд, а также предупреждению должно быть отведено как минимум 7% площади кадра.
Закон вступит в силу 1 марта 2026 г.
7 июня президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий ответственность за продажу безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним. Согласно документу, за реализацию безалкогольных тонизирующих напитков детям предусмотрены штрафы. Для физических лиц они составят до 50 000 руб., для должностных – до 200 000 руб., а для юридических – до 500 000 руб.