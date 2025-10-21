Газета
Новый премьер-министр Японии прилетит на саммиты АСЕАН и АТЭС

Ведомости

Новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити поучаствует в мероприятиях саммитов АТЭС и АСЕАН в Южной Корее и Малайзии в октябре. Об этом она сама сообщила на своей первой после вступления в должность пресс-конференции, передает ТАСС.

«На следующей неделе в Малайзии открывается саммит АСЕАН, затем в Южной Корее пройдет саммит АТЭС. Это отличный шанс лично встретиться с лидерами многочисленных стран», – сказала она.

Председатель кабмина отметила, что на этих встречах будет активно продвигать внешнюю политику, связанную с концепцией свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. Кроме того, она пообещала в ближайшее время провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом, чтобы вывести «японско-американские отношения на еще более высокий уровень».

21 октября парламент Японии избрал первую женщину премьер-министром. Такаити является председателем Либерально-демократической партии, входящей в коалицию с Партией возрождения Японии. Она заменила Сигеру Исибу, который служил на этой должности с октября 2024 г. По данным издания, он уже покинул пост вместе со всем кабинетом министров.

