Захарова назвала нелепыми заявления ЕС об участии в переговорах по Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга 21 октября говорил, что говорить о присутствии лидеров ЕС на будущих переговорах президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште пока преждевременно. На уточняющий вопрос о том, может ли Москва согласиться на такой вариант присутствия кого-то из глав государств, Песков заметил, что рассуждения об этом «вряд ли уместны».