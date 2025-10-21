Захарова назвала нелепыми заявления ЕС об участии в переговорах по Украине
Заявления Евросоюза об участии в переговорном процессе по украинскому конфликту являются «допотопными и нелепыми». Об этом «Коммерсанту» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Так она ответила на вопрос о том, могут ли призывы европейских лидеров к началу мирных переговоров на основе текущей линии фронта убедить Россию допустить ЕС к переговорам.
«С лета 2024 г. президент [РФ Владимир Путин], выступая в МИД, обозначил российские подходы к переговорному процессу. Год назад вновь переподтвердил наш принципиальный подход к политико-дипломатическому урегулированию. <...> Как будто они то ли тогда не поняли, то ли сейчас забыли», – сказала Захарова.
21 октября президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и другие лидеры Евросоюза призвали остановить конфликт на Украине на нынешней линии фронта. В сообщении говорится, что нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой для российско-украинских переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга 21 октября говорил, что говорить о присутствии лидеров ЕС на будущих переговорах президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште пока преждевременно. На уточняющий вопрос о том, может ли Москва согласиться на такой вариант присутствия кого-то из глав государств, Песков заметил, что рассуждения об этом «вряд ли уместны».