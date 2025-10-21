Газета
Глава хуситов заявил о развитой военной промышленности

Йеменские хуситы сами производят свое оружие. Об этом заявил глава группировки «Ансар Аллах» Абдель Малик аль-Хуси.

«Военная промышленность нашей страны производит все – от пистолетов и автоматов Калашникова до артиллерии, снайперских винтовок, беспилотников и различных видов ракет», – сказал он (цитата по Al Masirah).

Он также указал на «значительный» прогресс в создании беспилотников. По его словам, Йемен в настоящее время «занимает первое место» в арабском мире по военно-техническому производству. 

5 сентября министр информации Йемена Моаммар Эриани обвинил хуситов в производстве химического оружия при поддержке Ирана.

После обострения палестино-израильского конфликта хуситы Йемена атаковали суда в Красном море, связанные с Израилем, а также атаковали саму территорию еврейского государства. В ответ на это США и союзники начали операцию против йеменских боевиков в акватории.

10 октября вступило в силу соглашение о прекращении огня между израильскими и палестинскими силами в секторе Газа. 11 октября этого года ТАСС со ссылкой на источник в движении сообщил, что лидер движения «Ансар Аллах» распорядился прекратить удары по израильской территории и нападения на коммерческие суда в Красном море и Аденском заливе. 

