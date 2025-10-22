Зеленский разрешил отправлять ВСУ в другие страны

«В период военного положения соединения, воинские части и подразделения ВСУ могут направляться за границу для обеспечения национальной безопасности, отпора и сдерживания вооруженной агрессии, защиты суверенитета и территориальной целостности Украины, а также реализации права на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН», – сообщала Верховная рада.