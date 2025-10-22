Зеленский разрешил отправлять ВСУ в другие страны
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволит направить подразделения вооруженных сил страны (ВСУ) в другие государства. Это следует из документа, опубликованного на сайте Верховной рады.
Согласно инициативе, в Турцию направится корвет военно-морских сил ВСУ в составе экипажа до 160 военнослужащих. В Великобританию отправятся пять противоминных кораблей с экипажем на борту.
В тексте закона говорится, что нововведения направлены на укрепление национальной безопасности и обороны Украины.
Кроме того, предполагается, что нововведения улучшат механизмы получения военной техники, а также укомплектование подразделений личным составом и новыми образцами вооружения от стран-партнеров Киева.
17 марта Зеленский подписал закон, который предусматривает возможность направления подразделений ВСУ в другие государства во время действия военного положения.
«В период военного положения соединения, воинские части и подразделения ВСУ могут направляться за границу для обеспечения национальной безопасности, отпора и сдерживания вооруженной агрессии, защиты суверенитета и территориальной целостности Украины, а также реализации права на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН», – сообщала Верховная рада.