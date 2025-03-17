Зеленский подписал закон о возможности отправки ВСУ в другие страны
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает возможность направления подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в другие государства во время действия военного положения. Об этом сообщается в Telegram-канале Верховной Рады.
«В период военного положения соединения, воинские части и подразделения ВСУ могут направляться за границу для обеспечения национальной безопасности, отпора и сдерживания вооруженной агрессии, защиты суверенитета и территориальной целостности Украины, а также реализации права на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН», – говорится в сообщении.
Отмечается, что документ был доработан с учетом предложений Зеленского, уточняющими процедуру принятия решений о направлении подразделений ВСУ за рубеж, детализирующими порядок их нахождения за границей и обеспечивающими соответствие акта нормам международного права.
Срок полномочий Зеленского как президента Украины истек 20 мая 2024 г. Конституция республики запрещает проведение выборов, пока в стране действует военное положение, которое регулярно продлевается. 12 марта Зеленский заявлял, что выборы главы государства на Украине состоятся после окончания военных действий в стране и отмены военного положения. По словам украинского лидера, Киеву на данный момент нужно сосредоточиться на первых шагах к мирному урегулированию конфликта.