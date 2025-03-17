Зеленский подписал закон о возможности отправки ВСУ в другие страны

Срок полномочий Зеленского как президента Украины истек 20 мая 2024 г. Конституция республики запрещает проведение выборов, пока в стране действует военное положение, которое регулярно продлевается. 12 марта Зеленский заявлял, что выборы главы государства на Украине состоятся после окончания военных действий в стране и отмены военного положения. По словам украинского лидера, Киеву на данный момент нужно сосредоточиться на первых шагах к мирному урегулированию конфликта.