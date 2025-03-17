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Зеленский подписал закон о возможности отправки ВСУ в другие страны

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает возможность направления подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в другие государства во время действия военного положения. Об этом сообщается в Telegram-канале Верховной Рады.

«В период военного положения соединения, воинские части и подразделения ВСУ могут направляться за границу для обеспечения национальной безопасности, отпора и сдерживания вооруженной агрессии, защиты суверенитета и территориальной целостности Украины, а также реализации права на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН», – говорится в сообщении.

Отмечается, что документ был доработан с учетом предложений Зеленского, уточняющими процедуру принятия решений о направлении подразделений ВСУ за рубеж, детализирующими порядок их нахождения за границей и обеспечивающими соответствие акта нормам международного права.

Срок полномочий Зеленского как президента Украины истек 20 мая 2024 г. Конституция республики запрещает проведение выборов, пока в стране действует военное положение, которое регулярно продлевается. 12 марта Зеленский заявлял, что выборы главы государства на Украине состоятся после окончания военных действий в стране и отмены военного положения. По словам украинского лидера, Киеву на данный момент нужно сосредоточиться на первых шагах к мирному урегулированию конфликта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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