Песков не назвал новых сроков российско-арабского саммита
В Кремле нет понимания по срокам проведения перенесенного российско-арабского саммита, но это важное мероприятие не будет отложено в долгий ящик. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
По словам представителя Кремля, в саммите планируется участие многих стран, в связи с чем предстоит напряженная дипломатическая работа для согласования графиков.
9 октября президент РФ Владимир Путин и председатель Лиги арабских государств (ЛАГ) Мухаммед Судани договорились о переносе российско-арабского саммита, первоначально запланированного на 15 октября в Москве. Решение приняли из-за начала активной фазы реализации плана президента США Дональда Трампа по нормализации ситуации в секторе Газа. Это затруднило бы личное участие многих арабских лидеров.
10 октября помощник президента России Юрий Ушаков говорил, что саммит планируется провести в ноябре.