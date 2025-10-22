Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков не назвал новых сроков российско-арабского саммита

Ведомости

В Кремле нет понимания по срокам проведения перенесенного российско-арабского саммита, но это важное мероприятие не будет отложено в долгий ящик. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

По словам представителя Кремля, в саммите планируется участие многих стран, в связи с чем предстоит напряженная дипломатическая работа для согласования графиков.

9 октября президент РФ Владимир Путин и председатель Лиги арабских государств (ЛАГ) Мухаммед Судани договорились о переносе российско-арабского саммита, первоначально запланированного на 15 октября в Москве. Решение приняли из-за начала активной фазы реализации плана президента США Дональда Трампа по нормализации ситуации в секторе Газа. Это затруднило бы личное участие многих арабских лидеров.

10 октября помощник президента России Юрий Ушаков говорил, что саммит планируется провести в ноябре.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её