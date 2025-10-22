Глава МИД Польши поддержал идею о подрыве нефтепровода «Дружба»
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в обращении к венгерскому коллеге Петеру Сийярто выразил надежду, что Украина сможет вывести из строя нефтепровод «Дружба». Об этом он написал в социальной сети Х.
Он заявил, что Венгрия после подрыва «Дружбы» будет получать нефть через Хорватию.
В своей публикации Сикорский заявил, что гордится польским судом за отказ от выдачи Германии украинца, подозреваемого в подрыве газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2».
17 октября Сийярто заявил, что такое решение польского суда позволяет террористам совершать подобные преступления в Европе.
15 октября глава МИД Венгрии заявил, что Будапешт не намерен отказываться от российского импорта газа и нефти, несмотря на давление стран Евросоюза. Он подчеркнул, что другие маршруты пока не смогут удовлетворить в полном объеме потребности Венгрии.