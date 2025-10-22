Глава МИД Польши поддержал идею о подрыве нефтепровода «Дружба»

15 октября глава МИД Венгрии заявил, что Будапешт не намерен отказываться от российского импорта газа и нефти, несмотря на давление стран Евросоюза. Он подчеркнул, что другие маршруты пока не смогут удовлетворить в полном объеме потребности Венгрии.