Захарова назвала главу МИД Польши Усама бен Сикорский после его слов о «Дружбе»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского «Усамой бен Сикорским» после его заявления о желательности вывода из строя российского нефтепровода «Дружба».
«Какие еще объекты гражданской инфраструктуры, с точки зрения Усамы бен Сикорского, должны быть уничтожены?» – заявила дипломат в комментарии ТАСС.
До этого Сикорский в соцсети X выразил надежду, что Вооруженные силы Украины смогут вывести из строя нефтепровод «Дружба», по которому Венгрия получает нефть из России. Он добавил, что после возможного подрыва Будапешт сможет получать топливо через Хорватию.
В той же публикации польский министр заявил, что гордится решением суда Польши, отказавшегося выдать Германии украинца, подозреваемого в подрыве газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2».
15 октября глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что страна не намерена отказываться от импорта российского газа и нефти, несмотря на давление со стороны Евросоюза. По его словам, альтернативные маршруты пока не способны полностью обеспечить энергетические потребности страны.