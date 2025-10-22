Захарова назвала главу МИД Польши Усама бен Сикорский после его слов о «Дружбе»

До этого Сикорский в соцсети X выразил надежду, что Вооруженные силы Украины смогут вывести из строя нефтепровод «Дружба», по которому Венгрия получает нефть из России. Он добавил, что после возможного подрыва Будапешт сможет получать топливо через Хорватию.