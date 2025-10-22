Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Захарова назвала главу МИД Польши Усама бен Сикорский после его слов о «Дружбе»

Ведомости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского «Усамой бен Сикорским» после его заявления о желательности вывода из строя российского нефтепровода «Дружба».

«Какие еще объекты гражданской инфраструктуры, с точки зрения Усамы бен Сикорского, должны быть уничтожены?» – заявила дипломат в комментарии ТАСС.

До этого Сикорский в соцсети X выразил надежду, что Вооруженные силы Украины смогут вывести из строя нефтепровод «Дружба», по которому Венгрия получает нефть из России. Он добавил, что после возможного подрыва Будапешт сможет получать топливо через Хорватию.

В той же публикации польский министр заявил, что гордится решением суда Польши, отказавшегося выдать Германии украинца, подозреваемого в подрыве газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2».

15 октября глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что страна не намерена отказываться от импорта российского газа и нефти, несмотря на давление со стороны Евросоюза. По его словам, альтернативные маршруты пока не способны полностью обеспечить энергетические потребности страны.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте